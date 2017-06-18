Евгений Гинер о чемпионстве «Спартака»: «Ну раз в 16 лет надо же победить»

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о заслуженности чемпионства «Спартака» и сообщил, что клуб летом будет усиливаться только точечно.

«Ну раз в 16 лет надо же победить. ЦСКА же как боролся, так и будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

Позиции, требующие усиления, знает тренер. Вопрос не в том, какой игрок нужен, а в том, нашли ли мы кого-то, кто может реально усилить команду. Если мы найдем сильных игроков на нужные позиции, то да, мы их постараемся взять, а если нет, то никого покупать не будем. Плюс у нас есть молодежь. Только точечное усиление.

Раз мы взяли Гончаренко, значит, этот тренер мне нравится. Но по полугодию тренера никто не оценивает. Оценивать его будем, когда он проработает два-три сезона и покажет результат. Мне кажется, что Гончаренко хоть и молод, — вдумчивый, грамотный, сильный тренер. Я думаю, что с ЦСКА он добьется хороших результатов», – сказал Гинер.