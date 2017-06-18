Во время отдыха на Ибице Верратти сообщил «ПСЖ», что пропустит начало предсезонки, если его не отпустят в «Барсу»
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти твердо намерен покинуть клуб.
Стало известно, что во время отдыха на Ибице итальянец написал в «ПСЖ» и заявил, что не вернется к началу предсезонных сборов из-за того, что клуб не отпускает его в «Барселону».
Сообщалось, что «ПСЖ» не готов отпускать Верратти меньше, чем за 100 миллионов евро.
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