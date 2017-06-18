Во время отдыха на Ибице Верратти сообщил «ПСЖ», что пропустит начало предсезонки, если его не отпустят в «Барсу»

Полузащитник Марко Верратти твердо намерен покинуть клуб.

Стало известно, что во время отдыха на Ибице итальянец написал в и заявил, что не вернется к началу предсезонных сборов из-за того, что клуб не отпускает его в «Барселону».

Сообщалось, что не готов отпускать Верратти меньше, чем за 100 миллионов евро.