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    Во время отдыха на Ибице Верратти сообщил «ПСЖ», что пропустит начало предсезонки, если его не отпустят в «Барсу»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Марко Верратти

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти твердо намерен покинуть клуб.

    Стало известно, что во время отдыха на Ибице итальянец написал в «ПСЖ» и заявил, что не вернется к началу предсезонных сборов из-за того, что клуб не отпускает его в «Барселону».

    Сообщалось, что «ПСЖ» не готов отпускать Верратти меньше, чем за 100 миллионов евро.

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