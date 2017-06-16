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    «Барса» хочет, чтобы Верратти подтолкнул «ПСЖ» к переговорам о своем трансфере

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Марко Верратти

    Стало известно, каким образом «Барселона» планирует заполучить хавбека «ПСЖ» Марко Верратти.

    Каталонскому клубу нужно содействие со стороны самого полузащитника. «Барселона» рассчитывает, что футболист подтолкнет «ПСЖ» к переговорам о трансфере.

    Футболист должен встретиться с представителями «ПСЖ» и заявить, что он хочет перейти в «Барселону» в том случае, если каталонский клуб выдвинет адекватное предложение. После этого «Барселона» сделает «ПСЖ» официальное предложение.

    Во Франции стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро. По информации, полученной от источников в «Барселоне», каталонский клуб считает, что это слишком большая сумма.

    Если переговоры будут протекать безуспешно, то Верратти может публично заявить о своем желании перейти из «ПСЖ» в «Барселону». Каталонская сторона рассматривает такой шаг как крайнюю меру давления на «ПСЖ».

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