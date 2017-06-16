«Барса» хочет, чтобы Верратти подтолкнул «ПСЖ» к переговорам о своем трансфере

Стало известно, каким образом планирует заполучить хавбека «ПСЖ» Марко Верратти.

Каталонскому клубу нужно содействие со стороны самого полузащитника. «Барселона» рассчитывает, что футболист подтолкнет к переговорам о трансфере.

Футболист должен встретиться с представителями «ПСЖ» и заявить, что он хочет перейти в «Барселону» в том случае, если каталонский клуб выдвинет адекватное предложение. После этого «Барселона» сделает «ПСЖ» официальное предложение.

Во Франции стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро. По информации, полученной от источников в «Барселоне», каталонский клуб считает, что это слишком большая сумма.

Если переговоры будут протекать безуспешно, то Верратти может публично заявить о своем желании перейти из «ПСЖ» в «Барселону». Каталонская сторона рассматривает такой шаг как крайнюю меру давления на «ПСЖ».