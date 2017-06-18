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    Мутко о том, как привлекать команды на базу ЧМ в Ульяновск: «Если будут голландцы, вы им там марихуанки завезите»

    Теги Виталий Мутко ЧМ-2018

    Президент РФС и вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко ответил на просьбу представителя Ульяновской области помочь с привлечением сборных на ЧМ-2018 в небольшие города, в которых есть базы.

    «64 базы в каталоге, приедет 32 команды. Сейчас потенциально видим расклад по всем матчам. В октябре все определится, в ноябре будут стыковые матчи.

    Большинство команд уже выбрали себе базы. Мы рекомендуем им, но базы выбирают сами команды. Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе прочих.

    Но вы начинайте! Если голландцы, то марихуанки завезите или еще чего-нибудь. Как-то уж сами привлекайте, что я могу сказать! Я шучу, конечно (смеется). Но команды сами ориентируются», – сказал Мутко.

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