Мутко о том, как привлекать команды на базу ЧМ в Ульяновск: «Если будут голландцы, вы им там марихуанки завезите»

Президент РФС и вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко ответил на просьбу представителя Ульяновской области помочь с привлечением сборных на в небольшие города, в которых есть базы.

«64 базы в каталоге, приедет 32 команды. Сейчас потенциально видим расклад по всем матчам. В октябре все определится, в ноябре будут стыковые матчи.

Большинство команд уже выбрали себе базы. Мы рекомендуем им, но базы выбирают сами команды. Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе прочих.

Но вы начинайте! Если голландцы, то марихуанки завезите или еще чего-нибудь. Как-то уж сами привлекайте, что я могу сказать! Я шучу, конечно (смеется). Но команды сами ориентируются», – сказал Мутко.