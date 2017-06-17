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    Акинфеев впервые с 2008 года не пропустил в матче за сборную на крупном турнире

    Теги Игорь Акинфеев сборная России Евро-2008 сборная Новой Зеландии Кубок конфедераций

    Сборная России обыграла Новую Зеландию в стартовом матче Кубка конфедераций-2017 (2:0).

    Голкипер национальной команды Игорь Акинфеев впервые с 2008 года отстоял на ноль в матче за сборную на крупных турнирах.

    В последний раз Акинфеев не пропускал на крупном турнире на Евро-2008 в матче против Швеции (2:0).

    3 лучших игрока сборной России в первом матче

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