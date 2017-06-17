Акинфеев впервые с 2008 года не пропустил в матче за сборную на крупном турнире
Сборная России обыграла Новую Зеландию в стартовом матче Кубка конфедераций-2017 (2:0).
Голкипер национальной команды Игорь Акинфеев впервые с 2008 года отстоял на ноль в матче за сборную на крупных турнирах.
В последний раз Акинфеев не пропускал на крупном турнире на Евро-2008 в матче против Швеции (2:0).
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Кто лучший игрок сборной России в матче с Новой Зеландией?
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