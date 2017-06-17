Акинфеев впервые с 2008 года не пропустил в матче за сборную на крупном турнире

Сборная России обыграла Новую Зеландию в стартовом матче Кубка конфедераций-2017 (2:0).

Голкипер национальной команды впервые с 2008 года отстоял на ноль в матче за сборную на крупных турнирах.

В последний раз Акинфеев не пропускал на крупном турнире на в матче против Швеции (2:0).

3 лучших игрока сборной России в первом матче