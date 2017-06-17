Смолов признан лучшим игроком матча против Новой Зеландии

Нападающий сборной России Федор Смолов признан лучшим игроком матча открытия Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0).

В прошедшей игре 27-летний форвард забил второй мяч российской команды во втором тайме.

Приз Смолову по завершении матча вручил экс-нападающий сборной России Александр Кержаков.

Федор Смолов признан лучшим игроком матча! Приз ему вручает Александр Кержаков! pic.twitter.com/KoGpDX3TPh — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.

3 лучших игрока сборной России в первом матче