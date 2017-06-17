Смолов признан лучшим игроком матча против Новой Зеландии
Нападающий сборной России Федор Смолов признан лучшим игроком матча открытия Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0).
В прошедшей игре 27-летний форвард забил второй мяч российской команды во втором тайме.
Приз Смолову по завершении матча вручил экс-нападающий сборной России Александр Кержаков.
Федор Смолов признан лучшим игроком матча! Приз ему вручает Александр Кержаков! pic.twitter.com/KoGpDX3TPh— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.
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