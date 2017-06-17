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    Смолов признан лучшим игроком матча против Новой Зеландии

    Теги Федор Смолов Александр Кержаков сборная России сборная Новой Зеландии фото Кубок конфедераций

    Нападающий сборной России Федор Смолов признан лучшим игроком матча открытия Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0).

    В прошедшей игре 27-летний форвард забил второй мяч российской команды во втором тайме.

    Приз Смолову по завершении матча вручил экс-нападающий сборной России Александр Кержаков.

    3 лучших игрока сборной России в первом матче

    Опрос

    Кто лучший игрок сборной России в матче с Новой Зеландией?

    2362 голосa
    • Смолов
      63%
    • Полоз
      10%
    • Глушаков
      18%
    • Кто-то другой
      9%

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