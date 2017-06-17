уверен, что главный тренер команды Антонио Конте останется в клубе.

Более того, руководство уверено, что итальянец подпишет новый контракт еще до начала сезона.

Несмотря на это, у тренера действительно присутствуют некоторые разногласия с менеджментом, утверждает The Times. Конте хочет получить больший контроль над работой клуба на трансферном рынке и ускорить приобретение необходимых ему игроков. Клуб же не намерен изменять своим принципам.

В уверены, что все разногласия будут успешно преодолены, потому что на летние трансферы выделено 200 миллионов фунтов.