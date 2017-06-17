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    The Times: у Конте есть разногласия с руководством «Челси», но в клубе уверены, что тренер продлит контракт

    Теги Челси премьер-лига Англия Антонио Конте

    «Челси» уверен, что главный тренер команды Антонио Конте останется в клубе.

    Более того, руководство уверено, что итальянец подпишет новый контракт еще до начала сезона.

    Несмотря на это, у тренера действительно присутствуют некоторые разногласия с менеджментом, утверждает The Times. Конте хочет получить больший контроль над работой клуба на трансферном рынке и ускорить приобретение необходимых ему игроков. Клуб же не намерен изменять своим принципам.

    В «Челси» уверены, что все разногласия будут успешно преодолены, потому что на летние трансферы выделено 200 миллионов фунтов.

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