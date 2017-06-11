Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Доннарумма решил остаться в «Милане», но клуб все еще не может договориться с Райолой

    Теги Милан серия А Италия Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял решение продлить контракт с клубом.

    Нынешнее соглашение молодого вратаря с «россонери» рассчитано до лета 2018 года, и стороны долгое время не могли договориться о продлении сделки.

    18-летний игрок дал добро на заключение нового контракта, однако некоторые вопросы по деталям сделки остаются.

    «Милан» пока не может договориться с агентом Мино Райолой касательно включения в договор пунктов с отступными за Доннарумму.

    Райола хочет, чтобы в сделке были прописаны несколько пунктов с отступными в размере более 100 миллионов евро, и чуть меньше – если «Милан» не квалифицируется в Лигу чемпионов.

    Клуб, в свою очередь, хочет ограничить такие условия или вовсе от них отказаться.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться