Доннарумма решил остаться в «Милане», но клуб все еще не может договориться с Райолой

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма принял решение продлить контракт с клубом.

Нынешнее соглашение молодого вратаря с «россонери» рассчитано до лета 2018 года, и стороны долгое время не могли договориться о продлении сделки.

18-летний игрок дал добро на заключение нового контракта, однако некоторые вопросы по деталям сделки остаются.

«Милан» пока не может договориться с агентом касательно включения в договор пунктов с отступными за Доннарумму.

Райола хочет, чтобы в сделке были прописаны несколько пунктов с отступными в размере более 100 миллионов евро, и чуть меньше – если «Милан» не квалифицируется в Лигу чемпионов.

Клуб, в свою очередь, хочет ограничить такие условия или вовсе от них отказаться.