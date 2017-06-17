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    Министр спорта: «Если сборная России победит на Кубке конфедераций, запланировано вознаграждение и по линии РФС, и по линии государства»

    Теги сборная России Павел Колобков Кубок конфедераций

    Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от игры сборной России на Кубке конфедераций.

    «Если команда победит в Кубке конфедерации, и по линии РФС и по линии государства будет запланировано вознаграждение. Но любой спортсмен при выходе на поле думает не о премировании или финансировании, тем более футболисты у нас неплохо получают в своих клубах.

    За свою страну надо выступать с совершенно другими целями, и все наши ребята из национальной команды это прекрасно понимают. Это было видно даже по товарищеским матчам, которые произвели на меня сильное впечатление», – сказал Колобков.

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