Станислав Черчесов о количестве форвардов в матче с Новой Зеландией: «Даже если знаю, говорить не буду. Ни о чем? Так это называется?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался в преддверии стартового матча Кубка конфедераций против Новой Зеландии.

– Видели ли вы поле? Готово ли оно к игре?

– Поле можно почувствовать, только когда ты там играешь. Вид у него хороший, намного лучше, чем в тех двух играх в чемпионате, когда стадион открывался. Но сегодня я вышел на него в кроссовках, никаких действий не предпринимал и поле испортить не мог. А как будет при подкатах, в бутсах – после игры еще раз эту тему обсудим.

Визуально газон в хорошем состоянии. Думаю, за то малое время, которое было в распоряжении тех, кто за него отвечает, это большой плюс.

– Один или два форварда выйдут в стартовом составе?

– Вопрос правильный. Потому что с Венгрией мы играли одну схему, с Чили – другую. Некоторые нюансы нам надо понять во время тренировки. Из этого и будем исходить. А сколько будет форвардов – даже если знаю, говорить не буду.

Дипломатично? Ни о чем? Так это называется? – сказал Черчесов.