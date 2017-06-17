Станислав Черчесов о количестве форвардов в матче с Новой Зеландией: «Даже если знаю, говорить не буду. Ни о чем? Так это называется?»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался в преддверии стартового матча Кубка конфедераций против Новой Зеландии.
– Видели ли вы поле? Готово ли оно к игре?
– Поле можно почувствовать, только когда ты там играешь. Вид у него хороший, намного лучше, чем в тех двух играх в чемпионате, когда стадион открывался. Но сегодня я вышел на него в кроссовках, никаких действий не предпринимал и поле испортить не мог. А как будет при подкатах, в бутсах – после игры еще раз эту тему обсудим.
Визуально газон в хорошем состоянии. Думаю, за то малое время, которое было в распоряжении тех, кто за него отвечает, это большой плюс.
– Один или два форварда выйдут в стартовом составе?
– Вопрос правильный. Потому что с Венгрией мы играли одну схему, с Чили – другую. Некоторые нюансы нам надо понять во время тренировки. Из этого и будем исходить. А сколько будет форвардов – даже если знаю, говорить не буду.
Дипломатично? Ни о чем? Так это называется? – сказал Черчесов.
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