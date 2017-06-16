Федор Смолов: «Никогда не скажу «мы говно» ни про сборную, ни про себя, ни про тренеров»
Нападающий сборной России Федор Смолов поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
«Черчесов пытается привить сбалансированный футбол с уклоном в атаку. Но если у тебя не все в порядке с защитой, трудно бежать с шашками наголо вперед. Должна быть дисциплина. При этом футбол на Кубке конфедераций сборная России покажет атакующий, вот увидите.
Если нужно охарактеризовать сборную Черчесова одним словом, то я загляну в будущее и скажу «дерзкая». Мне так хочется. Много молодых ребят, у которых есть задор, плюс харизма тренера, его темперамент. Если все это сложить вместе, получится что-то хорошее.
В первую очередь важен результат, но и содержание тоже немаловажно. Хотел бы сказать, что к теме «мы говно» я никакого отношения не имею. Никогда не скажу такого ни про сборную, ни про себя, ни про членов тренерского штаба или партнеров по команде.
Перед нами стоит сложная задача вернуть уважение к сборной России, потому что сейчас люди довольно скептически к ней относятся. Нужно вернуть любовь болельщиков и веру в команду. Тогда можно будет сказать: «Все это было не зря», – сказал Смолов.
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