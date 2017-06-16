Нападающий сборной России Федор Смолов поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Черчесов пытается привить сбалансированный футбол с уклоном в атаку. Но если у тебя не все в порядке с защитой, трудно бежать с шашками наголо вперед. Должна быть дисциплина. При этом футбол на Кубке конфедераций сборная России покажет атакующий, вот увидите.

Если нужно охарактеризовать сборную Черчесова одним словом, то я загляну в будущее и скажу «дерзкая». Мне так хочется. Много молодых ребят, у которых есть задор, плюс харизма тренера, его темперамент. Если все это сложить вместе, получится что-то хорошее.

В первую очередь важен результат, но и содержание тоже немаловажно. Хотел бы сказать, что к теме «мы говно» я никакого отношения не имею. Никогда не скажу такого ни про сборную, ни про себя, ни про членов тренерского штаба или партнеров по команде.

Перед нами стоит сложная задача вернуть уважение к сборной России, потому что сейчас люди довольно скептически к ней относятся. Нужно вернуть любовь болельщиков и веру в команду. Тогда можно будет сказать: «Все это было не зря», – сказал Смолов.