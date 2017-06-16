Радимов назначен на должность координатора команд «Зенита»
Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назначен на должность координатора футбольных команд «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В обязанности Радимова теперь входит отслеживание прогресса футболистов и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.
Ранее стало известно, что Анатолий Давыдов сменил Радимова на посту главного тренера «Зенита-2».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.