Радимов назначен на должность координатора команд «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назначен на должность координатора футбольных команд «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В обязанности Радимова теперь входит отслеживание прогресса футболистов и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.

Ранее стало известно, что Анатолий Давыдов сменил Радимова на посту главного тренера «Зенита-2».