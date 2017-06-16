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    Радимов назначен на должность координатора команд «Зенита»

    Теги Зенит Владислав Радимов Премьер-лига Россия

    Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назначен на должность координатора футбольных команд «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

    В обязанности Радимова теперь входит отслеживание прогресса футболистов и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.

    Ранее стало известно, что Анатолий Давыдов сменил Радимова на посту главного тренера «Зенита-2».

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