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    Владислав Радимов: «Лучший тренер премьер-лиги – Бердыев, главный позор – «Томь»

    Теги Спартак Зенит Владислав Радимов Курбан Бердыев Премьер-лига Россия Томь Денис Глушаков

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги прошедшего сезона премьер-лиги.

    – Лучший игрок чемпионата?

    Денис Глушаков. В ключевые моменты чемпионата забил много важных голов. Благодаря ему команда функционировала хорошо.

    – Игрок-разочарование?

    – Есть те, кто не дотянул до своего уровня, но как бывший футболист я не вправе называть фамилии. Ребята сами все знали, а называть имена должны журналисты. Так будет корректнее.

    – Лучший тренер РФПЛ?

    – Все называют Карреру, но мой выбор – Курбан Бердыев. Он произвел с «Ростовом» фурор в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    – Лучший матч сезона?

    – «Зенит» – «Спартак» на «Петровском». Было много голов, антураж. В том числе и страсти, которые кипели после финального свистка.

    – Главный позор чемпионата?

    «Томь». Доигрывать сезон с юнцами в премьер-лиге нельзя. Понимаю, если бы это было в ПФЛ или ФНЛ. Нужно договариваться на берегу, сможете провести чемпионат в полную силу или нет, – сказал Радимов.

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