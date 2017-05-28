Владислав Радимов: «Лучший тренер премьер-лиги – Бердыев, главный позор – «Томь»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги прошедшего сезона премьер-лиги.
– Лучший игрок чемпионата?
– Денис Глушаков. В ключевые моменты чемпионата забил много важных голов. Благодаря ему команда функционировала хорошо.
– Игрок-разочарование?
– Есть те, кто не дотянул до своего уровня, но как бывший футболист я не вправе называть фамилии. Ребята сами все знали, а называть имена должны журналисты. Так будет корректнее.
– Лучший тренер РФПЛ?
– Все называют Карреру, но мой выбор – Курбан Бердыев. Он произвел с «Ростовом» фурор в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
– Лучший матч сезона?
– «Зенит» – «Спартак» на «Петровском». Было много голов, антураж. В том числе и страсти, которые кипели после финального свистка.
– Главный позор чемпионата?
– «Томь». Доигрывать сезон с юнцами в премьер-лиге нельзя. Понимаю, если бы это было в ПФЛ или ФНЛ. Нужно договариваться на берегу, сможете провести чемпионат в полную силу или нет, – сказал Радимов.
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