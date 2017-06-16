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    Кто забьет больше: Роналду, Смолов или Алексис Санчес? Соберите команду на Кубок конфедераций и обыграйте друзей

    Теги Федор Смолов Криштиану Роналду Алексис Санчес сборная Португалии Премьер-лига Россия премьер-лига Англия сборная Германии Лига чемпионов сборная России сборная Чили сборная Австралии сборная Мексики сборная Новой Зеландии сборная Камеруна Кубок конфедераций fantasy Kixx

    Уже завтра состоится первый матч Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. На турнире сыграют одни из лучших нападающих мира. Кто забьет больше голов и принесет победу вашей команде в футбольном фэнтези Kixx? 

    Kixx – международный развлекательный проект о спорте и не только, где можно играть каждый день и соревноваться с другими участниками в больших и маленьких лигах.

    ИГРАТЬ В БРАУЗЕРЕ

    ИГРАТЬ НА ANDROID

    ИГРАТЬ НА iPHONE/iPAD

    В чем суть игры?

    Перед матчами вы собираете команды из реальных футболистов. По ходу игры они набирают для вас очки за свои полезные действия (голы, голевые передачи, сухие матчи, сейвы).

    А как здесь выиграть?

    Вы соревнуетесь с другими людьми, побеждают те, чьи игроки набрали в сумме больше очков.

    Опять нужно тратить полтора часа на набор команды? 

    Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.

    А есть приложение для мобильного?

    Разумеется. Вы можете играть в Kixx прямо в браузере с компьютера или телефона, а также в удобнейших приложениях для iPhone и Android

    Напомним, что за сборную России не сыграет Артем Дзюба. Предстоит сделать непростой выбор, кем заменить его.

     

    СОБРАТЬ КОМАНДУ И ПОБЕДИТЬ

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