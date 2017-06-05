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    Алексей Сорокин: «Нет таких объектов, которые после ЧМ-2018 будут простаивать»

    Теги ЧМ-2018 Алексей Сорокин стадионы

    Генеральный директор оргкомитета «Россия–2018» Алексей Сорокин выразил уверенность в том, что ЧМ-2018 оставит наследие в плане инфраструктуры.

    — Будет ли разрабатываться концепция наследия чемпионатов мира и особенно — стадионов, строящихся по инфраструктурной программе?

    — Она уже есть. Само наследие чемпионата мира никогда не вызывало вопросов. Для ЧМ не строится ничего лишнего, ничего эксклюзивного. У нас есть уверенность, что все это было бы построено в любом случае. Возможно, в более длительные сроки.

    Дорога к аэропорту в Саранске была бы реконструирована, новый терминал в Ростове был бы построен, однозначно шло бы развитие острова в Калининграде…

    Предстоящее событие выступает катализатором этих процессов. Но нет таких объектов, которые впоследствии будут простаивать и не использоваться, — сказал Сорокин.

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