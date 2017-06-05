Генеральный директор оргкомитета «Россия–2018» Алексей Сорокин выразил уверенность в том, что оставит наследие в плане инфраструктуры.

— Будет ли разрабатываться концепция наследия чемпионатов мира и особенно — стадионов, строящихся по инфраструктурной программе?

— Она уже есть. Само наследие чемпионата мира никогда не вызывало вопросов. Для ЧМ не строится ничего лишнего, ничего эксклюзивного. У нас есть уверенность, что все это было бы построено в любом случае. Возможно, в более длительные сроки.

Дорога к аэропорту в Саранске была бы реконструирована, новый терминал в Ростове был бы построен, однозначно шло бы развитие острова в Калининграде…

Предстоящее событие выступает катализатором этих процессов. Но нет таких объектов, которые впоследствии будут простаивать и не использоваться, — сказал Сорокин.