«Зенит» может купить Муриэля у «Сампдории» за 28 млн евро

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль попал в сферу интересов , утверждает портал Sampnews24.

Петербургский клуб уже начал предварительные переговоры с игроком, также был направлен неформальный запрос в «Сампдорию».

Сообщается, что готов отдать за форварда 28 миллионов евро – такова сумма отступных, прописанная в контракте колумбийца с «Сампой».

В минувшем сезоне Муриэль забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче чемпионата Италии. Подробную статистику можно изучить здесь.