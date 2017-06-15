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    «Зенит» может купить Муриэля у «Сампдории» за 28 млн евро

    Теги Зенит Сампдория Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Луис Муриэль

    Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль попал в сферу интересов «Зенита», утверждает портал Sampnews24.

    Петербургский клуб уже начал предварительные переговоры с игроком, также был направлен неформальный запрос в «Сампдорию».

    Сообщается, что «Зенит» готов отдать за форварда 28 миллионов евро – такова сумма отступных, прописанная в контракте колумбийца с «Сампой».

    В минувшем сезоне Муриэль забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче чемпионата Италии. Подробную статистику можно изучить здесь.

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