ФИФА протестирует систему видеопомощи судьям, 4-ю замену и изменит расчет добавленного времени на КК-2017

Технический директор ФИФА Марко ван Бастен в преддверии старта Кубка конфедераций высказался о нововведениях в футболе, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

«Крестовский» – замечательный стадион. Я увидел его 10 минут назад. Было бы замечательно поиграть на нем.

Мы попросили судей строже относиться к моментам, когда арбитров окружает группа игроков. Мы хотим уничтожить это в футболе.

Еще одна важная тема – увеличение игрового времени. Мы хотим более точный расчет добавленного времени из-за серьезных задержек – травм, замен.

Чаще всего сейчас это одна минута в конце первого тайма и три – в конце второго. Однако сумма потерянного времени на самом деле гораздо больше. Даже празднование гола отнимает много времени.

Перед тем как выпустить мяч из рук, вратарь часто удерживает его долго. Это делается за счет игрового времени. Мы хотим это преодолеть, чтобы игра была более динамичной. Мы попросили судей напомнить, что до сих пор есть правило держать мяч не больше 6 секунд.

Мы планируем тестировать систему видеопомощи (VAR) и замену 4 игрока в дополнительное время. Цель – использование системы VAR на чемпионате мира в России», – сказал ван Бастен.

Отмена офсайда и другие идеи Марко ван Бастена