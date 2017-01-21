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    Карло Анчелотти: «Сказал ван Бастену, что футбол без офсайдов – это другой вид спорта»

    Теги Бавария Карло Анчелотти Марко ван Бастен бундеслига Германия ФИФА

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал предложения технического директора ФИФА Марко ван Бастена по изменению правил футбола.

    Ван Бастен предложил: ограничить количество матчей, проводимых игроком за сезон; отказаться от дополнительного времени; ввести пенальти-буллиты; отказаться от правила «вне игры»; проводить четверти вместо таймов и показывать футболистам оранжевую карточку.

    «Мы встречались с ван Бастеном в прошлом месяце, и за обедом я сказал ему: «Если играть в футбол без офсайдов, это будет другой вид спорта».

    Если они хотят сделать другой вид спорта, то должны сказать нам. Упразднить правило «вне игры» очень сложно.

    Я не против новых правил, но сперва их нужно протестировать. Новые правила появятся, но их введут не для меня, а для новых поколений», – сказал Анчелотти.

    Отмена офсайда и другие идеи Марко ван Бастена

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