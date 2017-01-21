Главный тренер «Баварии» прокомментировал предложения технического директора ФИФА Марко ван Бастена по изменению правил футбола.

Ван Бастен предложил: ограничить количество матчей, проводимых игроком за сезон; отказаться от дополнительного времени; ввести пенальти-буллиты; отказаться от правила «вне игры»; проводить четверти вместо таймов и показывать футболистам оранжевую карточку.

«Мы встречались с ван Бастеном в прошлом месяце, и за обедом я сказал ему: «Если играть в футбол без офсайдов, это будет другой вид спорта».

Если они хотят сделать другой вид спорта, то должны сказать нам. Упразднить правило «вне игры» очень сложно.

Я не против новых правил, но сперва их нужно протестировать. Новые правила появятся, но их введут не для меня, а для новых поколений», – сказал Анчелотти.

Отмена офсайда и другие идеи Марко ван Бастена