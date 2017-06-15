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    Переход Мораты в «МЮ» задерживается из-за выборов президента «Реала»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Флорентино Перес Альваро Мората

    Форвард «Реала» Альваро Мората близок к тому, чтобы стать игроком «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что трансфер 24-летнего испанца задерживается из-за предстоящих выборов президента мадридского клуба, которым в настоящее время является Флорентино Перес.

    Ожидается, что о переходе Мораты в «МЮ» будет объявлено в конце недели.

    Ранее стало известно, что англичане заплатят за нападающего 73 миллиона евро. Позже появилась информация о том, что «Реал» требует за Морату 90 миллионов.

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