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    «Манчестер Юнайтед» заплатит за Морату 73 млн евро, контракт – на 5 лет

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Альваро Мората

    Нападающий «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», информирует радиостанция Onda Cero.

    В понедельник футболист отправится в Англию для подписания контракта, рассчитанного на пять лет. «Ман Юнайтед» заплатит за трансфер испанца 73 млн евро.

    Ранее сообщалось, что Мората дал согласие на переход в английский клуб.

    Подробную статистику выступлений 24-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.

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