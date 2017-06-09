«Манчестер Юнайтед» заплатит за Морату 73 млн евро, контракт – на 5 лет

Нападающий «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», информирует радиостанция Onda Cero.

В понедельник футболист отправится в Англию для подписания контракта, рассчитанного на пять лет. «Ман Юнайтед» заплатит за трансфер испанца 73 млн евро.

Ранее сообщалось, что Мората дал согласие на переход в английский клуб.

Подробную статистику выступлений 24-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.