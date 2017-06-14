«Реал» не продаст Морату дешевле 90 млн евро
Стала известна сумма, за которую «Реал» согласен расстаться с форвардом Альварой Моратой.
Сообщается, что мадридский клуб продаст 24-летнего испанца не менее чем за 90 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Мората перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 73 миллиона, что сделает его самым дорогим в истории испанским игроком.
В 26 матчах минувшего чемпионата Ла Лиги нападающий забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.
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