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    «Реал» не продаст Морату дешевле 90 млн евро

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Альваро Мората

    Стала известна сумма, за которую «Реал» согласен расстаться с форвардом Альварой Моратой.

    Сообщается, что мадридский клуб продаст 24-летнего испанца не менее чем за 90 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что Мората перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 73 миллиона, что сделает его самым дорогим в истории испанским игроком.

    В 26 матчах минувшего чемпионата Ла Лиги нападающий забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

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