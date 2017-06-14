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    ФИФА обязала «Дженоа» выплатить «Зениту» около 3,2 млн евро за трансфер Ансальди

    Теги Зенит Интер Премьер-лига Россия серия А Италия ФИФА Дженоа Кристиан Ансальди

    «Зенит» выиграл спор у «Дженоа» относительно компенсации за трансфер левого защитника Кристиана Ансальди.

    Летом 2015 года итальянский клуб арендовал аргентинца, а затем выкупил его права у «Зенита» за 4 миллиона евро.

    Однако часть суммы «Дженоа» так и не выплатил «Зениту», что побудило петербуржцев обратиться в ФИФА. Организация обязала «Дженоа» выплатить «Зениту» около 3,2 миллиона евро.

    В ФИФА постановили, что генуэзцы должны россиянам три миллиона евро плюс 5% годовых и пять тысяч швейцарских франков в качестве компенсации за юридические расходы.

    Таким образом, «Зенит» должен получить чуть больше 200 миллионов рублей по нынешнему курсу.

    Если «Дженоа» не подаст апелляцию, деньги «Зенит», вероятно, получит уже в этом месяце.

    Напомним, что летом 2016 года «Дженоа» продал Ансальди в «Интер» за 10,5 миллиона евро.

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