Артем Дзюба: «Мне не нужна операция, не знаю, откуда взялась эта информация»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию о том, что ему потребуется операция на колене.
«Все хорошо, успел на пять дней съездить к себе, занимался детьми. Операция не нужна, все под контролем. Не знаю, откуда взялась эта информация. Надо закачивать ногу.
Как отношусь к слухам про Ибрагимовича? Я только за! Еще одна харизматичная личность появится. Но у него очень много вариантов.
Слышал, что Халк может вернуться, и мне этого достаточно», – сказал Дзюба.
Константин Сарсания: «Дзюба может перенести мини-операцию, тогда он пропустит месяц»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.