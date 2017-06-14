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    Артем Дзюба: «Мне не нужна операция, не знаю, откуда взялась эта информация»

    Теги Зенит Артем Дзюба Константин Сарсания Премьер-лига Россия травмы Халк

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию о том, что ему потребуется операция на колене.

    «Все хорошо, успел на пять дней съездить к себе, занимался детьми. Операция не нужна, все под контролем. Не знаю, откуда взялась эта информация. Надо закачивать ногу.

    Как отношусь к слухам про Ибрагимовича? Я только за! Еще одна харизматичная личность появится. Но у него очень много вариантов.

    Слышал, что Халк может вернуться, и мне этого достаточно», – сказал Дзюба.

    Константин Сарсания: «Дзюба может перенести мини-операцию, тогда он пропустит месяц»

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