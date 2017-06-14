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    Жиру хочет покинуть «Арсенал», «Вест Хэм» готов предложить за него 20 млн фунтов

    Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Оливье Жиру Миши Батшуайи Келечи Ихеаначо

    Форвард «Арсенала» Оливье Жиру попал в сферу интересов «Вест Хэма».

    Сообщается, что «молотки» готовы заплатить за 30-летнего француза 20 миллионов фунтов, предложив ему 4-летний контракт с окладом 100 тысяч в неделю.

    Сам Жиру, на которого также претендует «Марсель», не прочь покинуть «Арсенал», но остаться при этом в Лондоне. В минувшем чемпионате Англии нападающий отыграл все 90 минут лишь в 4 матчах, забив в 29 играх 12 голов.

    В настоящее время «Арсенал» находится в поиске более звездного форварда.

    «Вест Хэм», в свою очередь, также рассматривает варианты с Миши Батшуайи («Челси») и Келечи Ихеаначо («Манчестер Сити»).

    Оливье Жиру: «Не соглашусь на такое небольшое количество игрового времени в «Арсенале»

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