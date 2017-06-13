Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обратился к новому главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини на официальной презентации итальянца.

«Господин Манчини, реально значимых побед вы можете достичь в самой большой стране мира — в России!

Вы сможете стать чемпионом на одной шестой части суши и быть чемпионом в 11 часовых поясах. Думаю, для вас это большой вызов», – заявил Миллер.

Алексей Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. Питер – родина российского футбола»