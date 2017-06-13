Алексей Миллер: «Господин Манчини, вы сможете стать чемпионом на одной шестой части суши и быть чемпионом в 11 часовых поясах»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обратился к новому главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини на официальной презентации итальянца.
«Господин Манчини, реально значимых побед вы можете достичь в самой большой стране мира — в России!
Вы сможете стать чемпионом на одной шестой части суши и быть чемпионом в 11 часовых поясах. Думаю, для вас это большой вызов», – заявил Миллер.
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