Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алексей Миллер: «Господин Манчини, вы сможете стать чемпионом на одной шестой части суши и быть чемпионом в 11 часовых поясах»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Алексей Миллер

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обратился к новому главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини на официальной презентации итальянца.

    «Господин Манчини, реально значимых побед вы можете достичь в самой большой стране мира — в России!

    Вы сможете стать чемпионом на одной шестой части суши и быть чемпионом в 11 часовых поясах. Думаю, для вас это большой вызов», – заявил Миллер.

    Алексей Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. Питер – родина российского футбола»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться