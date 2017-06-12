Леонид Слуцкий: «Шатов, Смолов, Дзюба и Головин могут заиграть в Англии»
Тренер «Халла» Леонид Слуцкий ответил на вопросы о российских игроках.
– По вашему мнению, Головин – главная молодая российская звезда?
– Да, безусловно. Ну а кто еще?
– Может, Миранчук, Зобнин…
– Во-первых, они старше Головина, хотя не критически. Впрочем, хорошо, отвечу так: Головин и Зобнин – две главные молодые российские звезды.
– Есть вероятность, что мы увидим Головина в «Халле»?
– В «Халле», думаю, нет. Клуб не может купить игрока за такую большую сумму.
– Назовете трех футболистов, которые реально могут заиграть в английской лиге?
– Даже четырех: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин. (После паузы.) Дзагоев – пять. Акинфеев – шесть, – сказал Слуцкий.
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