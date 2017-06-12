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    Леонид Слуцкий: «Шатов, Смолов, Дзюба и Головин могут заиграть в Англии»

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба Игорь Акинфеев Федор Смолов Леонид Слуцкий Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Халл Алан Дзагоев Д2 Англия Олег Шатов Краснодар Роман Зобнин Алексей Миранчук Александр Головин

    Тренер «Халла» Леонид Слуцкий ответил на вопросы о российских игроках.

    – По вашему мнению, Головин – главная молодая российская звезда?

    – Да, безусловно. Ну а кто еще?

    – Может, Миранчук, Зобнин…

    – Во-первых, они старше Головина, хотя не критически. Впрочем, хорошо, отвечу так: Головин и Зобнин – две главные молодые российские звезды.

    – Есть вероятность, что мы увидим Головина в «Халле»?

    – В «Халле», думаю, нет. Клуб не может купить игрока за такую большую сумму.

    – Назовете трех футболистов, которые реально могут заиграть в английской лиге?

    – Даже четырех: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин. (После паузы.) Дзагоев – пять. Акинфеев – шесть, – сказал Слуцкий.

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