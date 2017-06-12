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    Представлены бутсы, в которых Роналду сыграет на Кубке конфедераций

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии фото Nike Кубок конфедераций игровая форма

    Nike представил новые бутсы, разработанные для форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

    Планируется, что нападающий будет играть в обуви CR7 Mercurial Campeões на Кубке конфедераций.

    Бутсы окрашены в цвета сборной Португалии. В информационном сообщении сказано, что они недоступны для продажи и (цитата) созданы специально для лучшего футболиста мира (конец цитаты).

    Фото: официальный сайт Nike

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