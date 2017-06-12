Представлены бутсы, в которых Роналду сыграет на Кубке конфедераций

представил новые бутсы, разработанные для форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Планируется, что нападающий будет играть в обуви CR7 Mercurial Campeões на Кубке конфедераций.

Бутсы окрашены в цвета сборной Португалии. В информационном сообщении сказано, что они недоступны для продажи и (цитата) созданы специально для лучшего футболиста мира (конец цитаты).

Фото: официальный сайт Nike