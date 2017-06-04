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    «Милан» призвал Доннарумму выбрать между клубом и агентом Райолой

    Теги Милан серия А Италия Адриано Галлиани Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма

    «Милан» намерен поставить ультиматум голкиперу Джанлуиджи Доннарумме в вопросе о продлении контракта.

    Стороны никак не могут согласовать новую сделку, а срок нынешнего соглашения истекает через год.

    Сообщается, что одна из причин этого – работа агента футболиста Мино Райола, который хочет включить в новый контракт различные пункты о сумме отступных.

    В связи с этим руководители «Милана» призвали Доннарумму сделать выбор между клубом и агентом.

    Райола был в хороших отношениях с бывшим вице-президентом «Милана» Адриано Галлиани, однако новое руководство клуба не намерено мириться с его методами вести переговоры.

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