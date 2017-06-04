«Милан» призвал Доннарумму выбрать между клубом и агентом Райолой

намерен поставить ультиматум голкиперу Джанлуиджи Доннарумме в вопросе о продлении контракта.

Стороны никак не могут согласовать новую сделку, а срок нынешнего соглашения истекает через год.

Сообщается, что одна из причин этого – работа агента футболиста , который хочет включить в новый контракт различные пункты о сумме отступных.

В связи с этим руководители «Милана» призвали Доннарумму сделать выбор между клубом и агентом.

Райола был в хороших отношениях с бывшим вице-президентом «Милана» , однако новое руководство клуба не намерено мириться с его методами вести переговоры.