Чтобы завести игроков, Каррера пересказывал им слова Данни о том, что «Зенит» съест «Спартак» заживо

Главный тренер Массимо Каррера рассказал, как настраивал и мотивировал футболистов команды в чемпионском сезоне.

– Помогло ли вам то, что вы из-за незнания русского языка не читали прессу и не ощущали того давления, которое оказывалось на футболистов «Спартака»?»

– Даже если вы не читаете газеты и не понимаете язык – то чувствуете все сто процентов давления, которые обрушиваются на тренера такой народной команды, как «Спартак». Кстати, я часто просил перевести статьи людей, которые радовались неудачам команды и не упускали возможности сказать о ней что-то плохое. Хорошие вещи, которые про нас писали, я никогда не просил переводить. Только негатив.

– В России тренеры нередко используют плохие цитаты, чтобы завести игроков на установках перед матчами.

– Это везде так. И в Италии.

– Вы – использовали?

– Да, против во втором круге. Когда Данни сказал, что они нас заживо съедят.

– А когда Дзюба сказал про «сектантов» и хорошее судейство для «Спартака»?

– Нет, — сказал Каррера.