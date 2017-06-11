Чтобы завести игроков, Каррера пересказывал им слова Данни о том, что «Зенит» съест «Спартак» заживо
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как настраивал и мотивировал футболистов команды в чемпионском сезоне.
– Помогло ли вам то, что вы из-за незнания русского языка не читали прессу и не ощущали того давления, которое оказывалось на футболистов «Спартака»?»
– Даже если вы не читаете газеты и не понимаете язык – то чувствуете все сто процентов давления, которые обрушиваются на тренера такой народной команды, как «Спартак». Кстати, я часто просил перевести статьи людей, которые радовались неудачам команды и не упускали возможности сказать о ней что-то плохое. Хорошие вещи, которые про нас писали, я никогда не просил переводить. Только негатив.
– В России тренеры нередко используют плохие цитаты, чтобы завести игроков на установках перед матчами.
– Это везде так. И в Италии.
– Вы – использовали?
– Да, против «Зенита» во втором круге. Когда Данни сказал, что они нас заживо съедят.
– А когда Дзюба сказал про «сектантов» и хорошее судейство для «Спартака»?
– Нет, — сказал Каррера.
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