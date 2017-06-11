Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чтобы завести игроков, Каррера пересказывал им слова Данни о том, что «Зенит» съест «Спартак» заживо

    Теги Спартак Зенит Данни Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как настраивал и мотивировал футболистов команды в чемпионском сезоне.

    – Помогло ли вам то, что вы из-за незнания русского языка не читали прессу и не ощущали того давления, которое оказывалось на футболистов «Спартака»?»

    – Даже если вы не читаете газеты и не понимаете язык – то чувствуете все сто процентов давления, которые обрушиваются на тренера такой народной команды, как «Спартак». Кстати, я часто просил перевести статьи людей, которые радовались неудачам команды и не упускали возможности сказать о ней что-то плохое. Хорошие вещи, которые про нас писали, я никогда не просил переводить. Только негатив.

    – В России тренеры нередко используют плохие цитаты, чтобы завести игроков на установках перед матчами.

    – Это везде так. И в Италии.

    – Вы – использовали?

    – Да, против «Зенита» во втором круге. Когда Данни сказал, что они нас заживо съедят.

    – А когда Дзюба сказал про «сектантов» и хорошее судейство для «Спартака»?

    – Нет, — сказал Каррера.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться