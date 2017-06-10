Агент Головина о переходе в «Арсенал»: «Приятная информация, но пока без комментариев»

Агент полузащитника ЦСКА Александра Головина Олег Артемов прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в лондонский «Арсенал».

«Александр в «Арсенале»? Приятная информация. Но пока без комментариев», – сказал Артемов.

Ранее сообщалось, что Головин близок к переходу в лондонский клуб.

В прошедшем сезоне Головин провел 30 матчей в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.

Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.

За что Головина берут в «Арсенал»