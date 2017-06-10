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    Агент Головина о переходе в «Арсенал»: «Приятная информация, но пока без комментариев»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Олег Артемов Александр Головин

    Агент полузащитника ЦСКА Александра Головина Олег Артемов прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в лондонский «Арсенал».

    «Александр в «Арсенале»? Приятная информация. Но пока без комментариев», – сказал Артемов.

    Ранее сообщалось, что Головин близок к переходу в лондонский клуб.

    В прошедшем сезоне Головин провел 30 матчей в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.

    Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.

    За что Головина берут в «Арсенал»

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