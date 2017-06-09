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    Квалификация ЧМ-2018. Швеция одолела Францию, Беларусь – Болгарию, Венгрия уступила Андорре и другие матчи

    Теги сборная Португалии сборная Голландии сборная Франции сборная Бельгии сборная Эстонии сборная Болгарии сборная Венгрии результаты сборная Греции сборная Андорры сборная Кипра сборная Боснии и Герцеговины сборная Фарерских островов сборная Латвии сборная Беларуси сборная Швеции сборная Швейцарии сборная Люксембурга квалификация ЧМ-2018 сборная Гибралтара

    Квалификация ЧМ-2018

    Европа

    6-й тур

    Латвия – Португалия 0:3 (0:1, 0:2)
    Дата проведения
    9 июня, 21.45, «Сконто»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 41 Роналду, 0:2 – 63 Роналду, 0:3 – 67 Андре Силва.
    ЛатвияВанин, Ягодинский, Максименко, Горкш, Колесов, Казачок (Варданян, 72), Соловьев, Клюшкин (Индранс, 62), Лайзанс, Икауниекс (Ракель, 67), Шабала.
    ПортугалияРуй Патрисиу, Соареш (Нелсон Семеду, 71), Геррейру, Алвеш, Фонте, Андре Гомеш, Моутинью, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш (Куарежма, 57), Роналду, Андре Силва (Нани, 80).
    Предупреждения:
    Клюшкин (38), Желсон Мартинш (55), Лайзанс (75), Куарежма (90).
    Швеция – Франция 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    9 июня, 21.45, «Френдс Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 37 Жиру, 1:1 – 43 Дурмаз, 2:1 – 90 Тойвонен.
    ШвецияОльсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Дурмаз (Классон, 77), Юханссон, Экдаль (Ларссон, 77), Форсберг, Берг (Гвидетти, 89), Тойвонен.
    ФранцияЛьорис, Косьельни, Менди, Сидибе, Варан, Матюиди, Погба, Пайет (Лемар, 76), Сиссоко, Гризманн (Мбаппе, 76), Жиру.
    Предупреждение:
    Погба (65).
    Андорра – Венгрия 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    9 июня, 21.45, «Estadi Nacional»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 26 Ребес.
    АндорраГомес Морейра, Макс Льовера, Лима, Сан-Николас, Валес, Ребес, Рубио, Алаэс (Манейро, 68), Мартинес, Клементе (Риера, 83), Пухоль (Айяла, 88).
    ВенгрияГулачи, Беше, Пауло Винисиус, Ланг (Балог, 56), Тот, Надь, Штьебер (Надь, 21), Дьюрчо (Шаллаи, 71), Джуджак, Кляйнхайслер, Эппель.
    Предупреждения:
    Алаэс (28), Пухоль (29), Сан-Николас (37), Беше (45), Рубио (60), Валес (80).
    Гибралтар – Кипр 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    9 июня, 21.45, «Алгарве»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 10, автогол Чиполина, 1:1 – 30 Эрнандес, 1:2 – 87 Сотериу.
    ГибралтарИбраим, Кассиаро (Кумбз, 82), Чиполина, Барнетт, Оливеро, Уокер, Бардон (Кассиаро, 90), Гарсия, Чиполина, Эрнандес, Кассиаро.
    КипрПанаги, Лайфис, Меркис, Иоанну, Артиматас (Митидис, 82), Деметриу, Маргаса (Александру, 61), Кирьяку, Хараламбидис, Сотериу, Христофи (Макрис, 73).
    Предупреждения:
    Эрнандес (37), Иоанну (41), Лайфис (55), Кирьяку (68), Кассиаро (73), Уокер (82).
    Эстония – Бельгия 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    9 июня, 21.45, «А Ле Кок Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 31 Мертенс, 0:2 – 86 Шадли.
    ЭстонияАксалу, Баранов, Метс, Пикк, Клаван, Лутс (Калласте, 75), Васильев, Тенисте, Зенев (Оямаа, 79), Кяйт (Аньер, 85), Дмитриев.
    БельгияКуртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Компани, Шадли, Витцель, Феррейра Карраско, де Брюйне, Феллайни, Мертенс (Батшуайи, 81), Лукаку.
    Предупреждение:
    Метс (83).
    Удаление:
    Дмитриев (44).
    Босния и Герцеговина – Греция 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    9 июня, 21.45, «Билино Поле»
    превью матча онлайн статистика
    Босния и ГерцеговинаБегович, Шуньич (Думич, 69), Враньеш, Бичакчич, Зуканович, Лулич (Кодро, 21; Бешич, 77), Пьянич, Яяло, Вишча, Джеко, Ибишевич.
    ГрецияКарнезис, Папастатопулос, Торосидис, Стафилидис, Манолас, Циолис, Фортунис (Маньятис, 90), Манталос (Курбелис, 90), Зека, Митроглу, Бакасетас (Донис, 50).
    Предупреждения:
    Манолас (16), Зуканович (16), Папастатопулос (33), Донис (58), Бичакчич (61), Яяло (65), Ибишевич (90).
    Беларусь – Болгария 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    9 июня, 21.45, «Борисов-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 33, пенальти Сиваков, 2:0 – 80 Савицкий, 2:1 – 90 Костадинов.
    БеларусьЧерник, Алисейко, Политевич, Филипенко, Матвейчик, Баланович, Драгун, Савицкий (Скавыш, 83), Маевский (Гордейчук, 89), Сиваков, Лаптев (Быков, 74).
    БолгарияМихайлов, Божиков, Чорбаджийски, Попов, Манолев (Миланов, 81), Костадинов, Попов (Чочев, 64), Тонев, Дяков, Занев, Делев (Галабинов, 54).
    Предупреждения:
    Чорбаджийски (32), Дяков (44), Алисейко (51), Филипенко (73), Быков (90).
    Голландия – Люксембург 5:0 (2:0, 3:0)
    Дата проведения
    9 июня, 21.45, «Фейеноорд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 21 Роббен, 2:0 – 34 Снейдер, 3:0 – 62 Вейналдум, 4:0 – 70 Промес, 5:0 – 84, пенальти Янссен.
    ГолландияСиллессен, Худт, де Врей, Велтман, Блинд, Вейналдум, Стротман, Снейдер (Аке, 82), Роббен (Ленс, 73), Депай (Промес, 66), Янссен.
    ЛюксембургШон, Махмутович, Шано (Дельгадо, 26), Мальже, Мартинш Перейра, Янс, Тилль, Родригес (Бонерт, 85), Бенси, Турпель, Тилль (Жерсон, 54).
    Предупреждения:
    Янс (16), Тилль (50), Мальже (55), де Врей (78), Мартинш Перейра (90).
    Фарерские о-ва – Швейцария 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    9 июня, 21.45, «Торсвеллур»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 36 Джака, 0:2 – 59 Шакири.
    Фарерские о-ваНильсен, Наес, Грегерсен, Давидсен, Беньяминсен, Ханссон (Локин, 66), Ватнхамар, Давидсен (Фаэре, 71), Юстинюссен, Ольсен (Юнсен, 61), Соренсен.
    ШвейцарияЗоммер, Джуру, Мубандже, Лихтштайнер, Аканджи, Шакири, Бехрами, Джака, Джемаили (Фройлер, 86), Сеферович (Дердийок, 78), Мехмеди (Цубер, 62).
    Предупреждения:
    Беньяминсен (41), Соренсен (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы квалификации ЧМ-2018

    Статистика квалификации ЧМ-2018

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