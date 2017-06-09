Квалификация ЧМ-2018. Швеция одолела Францию, Беларусь – Болгарию, Венгрия уступила Андорре и другие матчи
Квалификация ЧМ-2018
Европа
6-й тур
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «Сконто»
- Голы:
- 0:1 – 41 Роналду, 0:2 – 63 Роналду, 0:3 – 67 Андре Силва.
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Латвия –
Ванин, Ягодинский, Максименко, Горкш, Колесов, Казачок (Варданян, 72), Соловьев, Клюшкин (Индранс, 62), Лайзанс, Икауниекс (Ракель, 67), Шабала.
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Португалия –
Руй Патрисиу, Соареш (Нелсон Семеду, 71), Геррейру, Алвеш, Фонте, Андре Гомеш, Моутинью, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш (Куарежма, 57), Роналду, Андре Силва (Нани, 80).
- Предупреждения:
- Клюшкин (38), Желсон Мартинш (55), Лайзанс (75), Куарежма (90).
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «Френдс Арена»
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Швеция –
Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Дурмаз (Классон, 77), Юханссон, Экдаль (Ларссон, 77), Форсберг, Берг (Гвидетти, 89), Тойвонен.
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Франция –
Льорис, Косьельни, Менди, Сидибе, Варан, Матюиди, Погба, Пайет (Лемар, 76), Сиссоко, Гризманн (Мбаппе, 76), Жиру.
- Предупреждение:
- Погба (65).
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «Estadi Nacional»
- Гол:
- 1:0 – 26 Ребес.
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Андорра –
Гомес Морейра, Макс Льовера, Лима, Сан-Николас, Валес, Ребес, Рубио, Алаэс (Манейро, 68), Мартинес, Клементе (Риера, 83), Пухоль (Айяла, 88).
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Венгрия –
Гулачи, Беше, Пауло Винисиус, Ланг (Балог, 56), Тот, Надь, Штьебер (Надь, 21), Дьюрчо (Шаллаи, 71), Джуджак, Кляйнхайслер, Эппель.
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «Алгарве»
-
Гибралтар –
Ибраим, Кассиаро (Кумбз, 82), Чиполина, Барнетт, Оливеро, Уокер, Бардон (Кассиаро, 90), Гарсия, Чиполина, Эрнандес, Кассиаро.
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Кипр –
Панаги, Лайфис, Меркис, Иоанну, Артиматас (Митидис, 82), Деметриу, Маргаса (Александру, 61), Кирьяку, Хараламбидис, Сотериу, Христофи (Макрис, 73).
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «А Ле Кок Арена»
-
Эстония –
Аксалу, Баранов, Метс, Пикк, Клаван, Лутс (Калласте, 75), Васильев, Тенисте, Зенев (Оямаа, 79), Кяйт (Аньер, 85), Дмитриев.
-
Бельгия –
Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Компани, Шадли, Витцель, Феррейра Карраско, де Брюйне, Феллайни, Мертенс (Батшуайи, 81), Лукаку.
- Предупреждение:
- Метс (83).
- Удаление:
- Дмитриев (44).
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «Билино Поле»
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Босния и Герцеговина –
Бегович, Шуньич (Думич, 69), Враньеш, Бичакчич, Зуканович, Лулич (Кодро, 21; Бешич, 77), Пьянич, Яяло, Вишча, Джеко, Ибишевич.
-
Греция –
Карнезис, Папастатопулос, Торосидис, Стафилидис, Манолас, Циолис, Фортунис (Маньятис, 90), Манталос (Курбелис, 90), Зека, Митроглу, Бакасетас (Донис, 50).
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «Борисов-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 33, пенальти Сиваков, 2:0 – 80 Савицкий, 2:1 – 90 Костадинов.
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Беларусь –
Черник, Алисейко, Политевич, Филипенко, Матвейчик, Баланович, Драгун, Савицкий (Скавыш, 83), Маевский (Гордейчук, 89), Сиваков, Лаптев (Быков, 74).
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Болгария –
Михайлов, Божиков, Чорбаджийски, Попов, Манолев (Миланов, 81), Костадинов, Попов (Чочев, 64), Тонев, Дяков, Занев, Делев (Галабинов, 54).
- Предупреждения:
- Чорбаджийски (32), Дяков (44), Алисейко (51), Филипенко (73), Быков (90).
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «Фейеноорд»
- Голы:
- 1:0 – 21 Роббен, 2:0 – 34 Снейдер, 3:0 – 62 Вейналдум, 4:0 – 70 Промес, 5:0 – 84, пенальти Янссен.
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Голландия –
Силлессен, Худт, де Врей, Велтман, Блинд, Вейналдум, Стротман, Снейдер (Аке, 82), Роббен (Ленс, 73), Депай (Промес, 66), Янссен.
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Люксембург –
Шон, Махмутович, Шано (Дельгадо, 26), Мальже, Мартинш Перейра, Янс, Тилль, Родригес (Бонерт, 85), Бенси, Турпель, Тилль (Жерсон, 54).
- Предупреждения:
- Янс (16), Тилль (50), Мальже (55), де Врей (78), Мартинш Перейра (90).
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «Торсвеллур»
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Фарерские о-ва –
Нильсен, Наес, Грегерсен, Давидсен, Беньяминсен, Ханссон (Локин, 66), Ватнхамар, Давидсен (Фаэре, 71), Юстинюссен, Ольсен (Юнсен, 61), Соренсен.
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Швейцария –
Зоммер, Джуру, Мубандже, Лихтштайнер, Аканджи, Шакири, Бехрами, Джака, Джемаили (Фройлер, 86), Сеферович (Дердийок, 78), Мехмеди (Цубер, 62).
- Предупреждения:
- Беньяминсен (41), Соренсен (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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