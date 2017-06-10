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    Виталий Мутко: «Кто будет на дерби в декабре ходить? Нужно составлять календарь ответственно»

    Теги Виталий Мутко Премьер-лига Россия РФПЛ болельщики Сергей Галицкий

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал предварительный вариант календаря чемпионата России на следующий сезон.

    «Нужно, чтобы РФПЛ подходил к составлению календаря ответственно. Когда переходили на осень-весна, ставили задачу синхронизироваться с европейским календарем. А потом делается все наоборот. В чем смысл? Кто будет на футбол ходить, если в декабре будет проводиться топовый матч («Спартак» – ЦСКА – прим. Sports.ru)?

    Я смотрю на другие страны – там команда выше 13-го места не поднимается, а полный стадион собирает. У нее есть понятная философия, люди понимают, во что они играют, какие перед ними цели. Поэтому там футбол воспринимается как зрелище.

    Наша задача – вернуть доверие к футболу, сейчас у нас есть уникальная возможность. Я вижу, читаю критику. Говорят, мол, стадионы строят, а они потом простаивать станут. Так надо работать.

    К Галицкому сначала по три тысячи приходило, а сегодня – уже по двадцать. Это труд. А можно не работать. Я не буду называть имени, но недавно прочитал интервью президента одного клуба, ему пять миллиардов спонсор отпускает. В чем смысл работы? Зачем?» – сказал Мутко.

    Бюджет «Локомотива» на 2017 год равен 5,5 млрд рублей, это спонсорский пакет РЖД

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