Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал предварительный вариант календаря чемпионата России на следующий сезон.

«Нужно, чтобы подходил к составлению календаря ответственно. Когда переходили на осень-весна, ставили задачу синхронизироваться с европейским календарем. А потом делается все наоборот. В чем смысл? Кто будет на футбол ходить, если в декабре будет проводиться топовый матч («Спартак» – ЦСКА – прим. Sports.ru)?

Я смотрю на другие страны – там команда выше 13-го места не поднимается, а полный стадион собирает. У нее есть понятная философия, люди понимают, во что они играют, какие перед ними цели. Поэтому там футбол воспринимается как зрелище.

Наша задача – вернуть доверие к футболу, сейчас у нас есть уникальная возможность. Я вижу, читаю критику. Говорят, мол, стадионы строят, а они потом простаивать станут. Так надо работать.

К Галицкому сначала по три тысячи приходило, а сегодня – уже по двадцать. Это труд. А можно не работать. Я не буду называть имени, но недавно прочитал интервью президента одного клуба, ему пять миллиардов спонсор отпускает. В чем смысл работы? Зачем?» – сказал Мутко.

Бюджет «Локомотива» на 2017 год равен 5,5 млрд рублей, это спонсорский пакет РЖД