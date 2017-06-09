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    Арбитр Карасев не будет переведен в ФНЛ

    Теги Виталий Мутко Премьер-лига Россия судьи ФНЛ Сергей Карасев

    Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что известный российский арбитр Сергей Карасев не будет судить матчи в ФНЛ

    «Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьезный арбитр. Нам нужен серьезный порядок в судействе, и мы будем его наводить.

    Ошибки Карасева? А Коллина сколько ошибался! Это ошибки, а не предвзятость.

    Карасев, Безбородов, Егоров – все это арбитры высокого уровня. Молодежь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать», – заявил Мутко.

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