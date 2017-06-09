Тренер Леонид Слуцкий передал впечатления после того, как он возглавил «Халл».

«Я рад, что стал главным тренером «Халл Сити». С очень большим нетерпением предвкушаю борьбу за возвращение клуба в премьер-лигу.

Я уже в курсе, что это значимый клуб с большим количеством верных болельщиков. У меня было хорошее предчувствие с момента встречи с членами семьи Аллам. Не могу дождаться начала работы, которое запланировано на следующую неделю», – сказал россиянин.

Слуцкий – тренер «Халла». Что это за клуб?