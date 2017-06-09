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    Леонид Слуцкий: «Я рад возглавить «Халл». Предвкушаю борьбу за выход в премьер-лигу»

    Теги Леонид Слуцкий Халл Д2 Англия

    Тренер Леонид Слуцкий передал впечатления после того, как он возглавил «Халл».

    «Я рад, что стал главным тренером «Халл Сити». С очень большим нетерпением предвкушаю борьбу за возвращение клуба в премьер-лигу.

    Я уже в курсе, что это значимый клуб с большим количеством верных болельщиков. У меня было хорошее предчувствие с момента встречи с членами семьи Аллам. Не могу дождаться начала работы, которое запланировано на следующую неделю», – сказал россиянин.

    Слуцкий – тренер «Халла». Что это за клуб?

    Опрос

    Что ждет Слуцкого в «Халле»?

    29329 голосов 13
    • Успех: выйдет в АПЛ
      31%
    • Нормально: отработает сезон
      46%
    • Провал: уволят до конца сезона
      23%

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