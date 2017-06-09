Леонид Слуцкий: «Я рад возглавить «Халл». Предвкушаю борьбу за выход в премьер-лигу»
Тренер Леонид Слуцкий передал впечатления после того, как он возглавил «Халл».
«Я рад, что стал главным тренером «Халл Сити». С очень большим нетерпением предвкушаю борьбу за возвращение клуба в премьер-лигу.
Я уже в курсе, что это значимый клуб с большим количеством верных болельщиков. У меня было хорошее предчувствие с момента встречи с членами семьи Аллам. Не могу дождаться начала работы, которое запланировано на следующую неделю», – сказал россиянин.
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Что ждет Слуцкого в «Халле»?
29329 голосов 13
- Успех: выйдет в АПЛ31%
- Нормально: отработает сезон46%
- Провал: уволят до конца сезона23%
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