Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.

– Определились ли с составом и схемой сборной России на первый матч Кубка конфедераций?

– Этого я вам не скажу. Мы в принципе не мыслим категориями: что будет через 10 дней. У нас есть завтрашняя игра. Изучаем соперника, знаем свои сильные и слабые стороны, и от всего этого будем исходить. Любая команда, которая хочет на что-то претендовать, должна иметь определенные схемы, системы. Опять же, случаются карточки, травмы – то есть даже если ты не хочешь что-то перестраивать, они заставляют. Стараемся в этом плане быть вариативными.

– А если говорить про завтрашний матч с Чили?

– Ну, я вам сейчас расскажу, а футболисты это узнают вторыми? Давайте сначала они обо всем узнают, а потом уже вы.

– Будет ли иметь значение тот факт, что с Чили сборная России может встретиться на Кубке конфедераций? Может, козыри завтра прибережете?

– Главное, чтобы козыри были, а где спрятать, мы всегда найдем. Понятно, что у них тоже впереди , и они должны выходить на максимум оборотов. Впрочем, так же, как и мы. А что из этого получится, турнир покажет, – сказал Черчесов.