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    Константин Сарсания: «Возвращение Аршавина в «Зенит» не рассматриваем. Интереса к Раноккии нет»

    Теги Зенит Андрей Аршавин Константин Сарсания Интер Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Казахстан Кайрат Андреа Раноккия

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о переговорах с «Кайратом» о трансфере полузащитника Андрея Аршавина.

    – Эта информация не соответствует действительности.

    На данный момент такой вариант не рассматривается. Но это не значит, что такого варианта не может быть вообще.

    - «Зенит» интересуется защитником «Интера» Андреа Раноккией?

    – Нет, это не так, – сказал Сарсания.

    Человек, который собирает новый «Зенит»

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    Нужны ли «Зениту» Аршавин и Халк?

    13470 голосов
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