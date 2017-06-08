Константин Сарсания: «Возвращение Аршавина в «Зенит» не рассматриваем. Интереса к Раноккии нет»
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о переговорах с «Кайратом» о трансфере полузащитника Андрея Аршавина.
– Эта информация не соответствует действительности.
На данный момент такой вариант не рассматривается. Но это не значит, что такого варианта не может быть вообще.
- «Зенит» интересуется защитником «Интера» Андреа Раноккией?
– Нет, это не так, – сказал Сарсания.
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