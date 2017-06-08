Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о переговорах с «Кайратом» о трансфере полузащитника .

– Эта информация не соответствует действительности.

На данный момент такой вариант не рассматривается. Но это не значит, что такого варианта не может быть вообще.

- интересуется защитником «Интера» Андреа Раноккией?

– Нет, это не так, – сказал Сарсания.

Человек, который собирает новый «Зенит»