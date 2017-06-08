Трансферный бюджет «Интера» на лето – 110 млн евро, не считая возможных продаж игроков
Новый главный тренер «Интера» Лучано Спалетти сможет этим летом приобрести новых футболистов на 110 миллионов евро.
Трансферный бюджет команды может еще больше вырасти за счет продажи ряда игроков – Андреа Раноккии, Стевана Йоветича, Эвера Банеги, Марцело Брозовича и Джейсона Мурильо.
Миланцам до 30 июня нужно заработать 30 миллионов евро, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. Наиболее очевидный вариант – продажа Ивана Перишича, который интересен «МЮ». Однако Спаллетти просит сохранить игрока.
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