Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Трансферный бюджет «Интера» на лето – 110 млн евро, не считая возможных продаж игроков

    Теги Интер Лучано Спаллетти серия А Италия возможные трансферы Эвер Банега Стеван Йоветич Иван Перишич Андреа Раноккия финансовый фэйр-плей Марцело Брозович Джейсон Мурильо

    Новый главный тренер «Интера» Лучано Спалетти сможет этим летом приобрести новых футболистов на 110 миллионов евро.

    Трансферный бюджет команды может еще больше вырасти за счет продажи ряда игроков – Андреа Раноккии, Стевана Йоветича, Эвера Банеги, Марцело Брозовича и Джейсона Мурильо.

    Миланцам до 30 июня нужно заработать 30 миллионов евро, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. Наиболее очевидный вариант – продажа Ивана Перишича, который интересен «МЮ». Однако Спаллетти просит сохранить игрока.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться