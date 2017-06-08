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    ЧМ-2017 (U-20). 1/2 финала. Уругвай – Венесуэла, Англия против Италии

    Теги результаты молодежный ЧМ-2017 сборная Уругвая U-20 сборная Венесуэлы U-20 сборная Англии U-20 сборная Италии U-20

    В полуфинале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее сборная Уругвая сыграет со сборной Венесуэлы, сборная Англии встретится с командой Италии.

    ЧМ-2017 (U-20)

    1/2 финала

    Уругвай U-20 – Венеcуэла U-20 0:0 (перерыв)
    Дата проведения
    8 июня, 11.00, «Тэджон Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Уругвай U-20Меле, Буэно, Рохель, Оливера, Саракки, де ла Крус, Вальверде, Бентанкур, Родригес, Скьяппакассе, Каноббио.
    Венеcуэла U-20Фариньес, Мехиас, Феррареси, Керо, Кордова, Эррера, Эрнандес, Лусена, Пеньяранда, Чакон, Пенья.
    Предупреждение:
    Эррера (18).
    Италия U-20 – Англия U-20
    Дата проведения
    8 июня, 14.00, «Чонджу Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика ЧМ-2017 (U-20)

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