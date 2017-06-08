ЧМ-2017 (U-20). 1/2 финала. Уругвай – Венесуэла, Англия против Италии
В полуфинале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее сборная Уругвая сыграет со сборной Венесуэлы, сборная Англии встретится с командой Италии.
ЧМ-2017 (U-20)
1/2 финала
- Дата проведения
- 8 июня, 11.00, «Тэджон Стэдиум»
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Уругвай U-20 –
Меле, Буэно, Рохель, Оливера, Саракки, де ла Крус, Вальверде, Бентанкур, Родригес, Скьяппакассе, Каноббио.
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Венеcуэла U-20 –
Фариньес, Мехиас, Феррареси, Керо, Кордова, Эррера, Эрнандес, Лусена, Пеньяранда, Чакон, Пенья.
- Предупреждение:
- Эррера (18).
- Дата проведения
- 8 июня, 14.00, «Чонджу Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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