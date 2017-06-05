ЧМ-2017 (U-20). 1/4 финала. Мексика играет с Англией, Италия вдесятером победила Замбию
На молодежном ЧМ-2017 в Южной Корее проходят матчи 1/4 финала.
ЧМ-2017 (U-20)
1/4 финала
- Дата проведения
- 5 июня, 11.00, «Сувон Стэдиум»
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Италия U-20 –
Дзакканьо, Романья, Пеццелла, Скалера (Видо, 85), Копполаро, Витале, Кассата (Димарко, 44), Пессина, Орсолини (Гильоне, 117), Панико (Маркицца, 90), Фавилли.
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Замбия U-20 –
Банда, Ньондо, Чилуя, Маембе, Сакала, Банда (Чисала, 76), Мусонда (Калунга, 83), Мвепу (Мучинду, 28), Чилуфья, Дака, Сакала.
- Удаление:
- Пеццелла (43).
- Дата проведения
- 5 июня, 14.00, «Cheonan Baekseok Stadium»
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Мексика U-20 –
Ромеро, Агуайо, Альварес, Майорга, Венегас, Антуна, Сервантес, Эскивель, Маганья, Агирре, Иризар.
- Дата проведения
- 4 июня, 09.00, «Чонджу Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 96 Пеньяранда, 2:0 – 115 Феррареси, 2:1 – 117 Эбобисс.
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Венеcуэла U-20 –
Фариньес, Эрнандес, Веласкес, Феррареси, Эррера, Эрнандес, Лусена (Макоун, 120), Кордова (Мехиас, 119), Пеньяранда (Руис, 113), Чакон, Пенья (Соса, 76).
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США U-20 –
Клинсманн, Палмер-Браун, Картер-Викерс, Глэд, Уильямсон (Сабби, 113), Акоста (Трасти, 120), Джонс, Адамс (Эбобисс, 51), Де Ла Торре, Сарджент (Кунга, 83), Леннон.
- Дата проведения
- 4 июня, 12.00, «Тэджон Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 1 Шанде Силва, 1:1 – 16 Буэно, 2:1 – 41 Диогу Гонсалвеш, 2:2 – 50, пенальти Вальверде.
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Португалия U-20 –
Диогу Мейрелеш, Жорже Фернандеш, Диаш, Юри Рибейру, Педру Родригеш, Педру Делгаду (Жедсон Фернандеш, 54), Бруну Шадаш, Шанде Силва (Флорентину, 105), Жозе Тейшейра, Диогу Гонсалвеш (Жозе Гомеш, 97), Бруну Кошта (Андре Рибейру, 73).
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Уругвай U-20 –
Меле, Буэно, Рохель, Оливера, Саракки (Винья, 94), Вальверде, де ла Крус (Амараль, 79), Бенавидес (Виера, 79), Родригес, Скьяппакассе (Ардаис, 103), Каноббио.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
- Предупреждения:
- Бруну Кошта (14), Юри Рибейру (90), Каноббио (108), Жозе Тейшейра (112).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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