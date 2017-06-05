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    ЧМ-2017 (U-20). 1/4 финала. Мексика играет с Англией, Италия вдесятером победила Замбию

    Теги результаты молодежный ЧМ-2017 сборная Португалии U-20 сборная Уругвая U-20 сборная Венесуэлы U-20 сборная Англии U-20 сборная Мексики U-20 сборная США U-20 сборная Италии U-20 сборная Замбии U-20

    На молодежном ЧМ-2017 в Южной Корее проходят матчи 1/4 финала.

    ЧМ-2017 (U-20)

    1/4 финала

    Италия U-20 – Замбия U-20 3:2 (0:1, 2:1, 0:0)
    Дата проведения
    5 июня, 11.00, «Сувон Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 4 Дака, 1:1 – 50 Орсолини, 1:2 – 84 Сакала, 2:2 – 88 Димарко, 3:2 – 111 Видо.
    Италия U-20Дзакканьо, Романья, Пеццелла, Скалера (Видо, 85), Копполаро, Витале, Кассата (Димарко, 44), Пессина, Орсолини (Гильоне, 117), Панико (Маркицца, 90), Фавилли.
    Замбия U-20Банда, Ньондо, Чилуя, Маембе, Сакала, Банда (Чисала, 76), Мусонда (Калунга, 83), Мвепу (Мучинду, 28), Чилуфья, Дака, Сакала.
    Предупреждения:
    Кассата (14), Фавилли (45), Маембе (55), Ньондо (77), Видо (112), Чилуя (113).
    Удаление:
    Пеццелла (43).
    Мексика U-20 – Англия U-20
    Дата проведения
    5 июня, 14.00, «Cheonan Baekseok Stadium»
    превью матча онлайн статистика
    Мексика U-20Ромеро, Агуайо, Альварес, Майорга, Венегас, Антуна, Сервантес, Эскивель, Маганья, Агирре, Иризар.
    Англия U-20Вудмен, Фрай, Уокер-Питерс, Кенни, Томори, Кук, Дауэлл, Онома, Лукман, Соланке, Армстронг.
    Венеcуэла U-20 – США U-20 2:1 (0:0, 0:0, 1:0)
    Дата проведения
    4 июня, 09.00, «Чонджу Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 96 Пеньяранда, 2:0 – 115 Феррареси, 2:1 – 117 Эбобисс.
    Венеcуэла U-20Фариньес, Эрнандес, Веласкес, Феррареси, Эррера, Эрнандес, Лусена (Макоун, 120), Кордова (Мехиас, 119), Пеньяранда (Руис, 113), Чакон, Пенья (Соса, 76).
    США U-20Клинсманн, Палмер-Браун, Картер-Викерс, Глэд, Уильямсон (Сабби, 113), Акоста (Трасти, 120), Джонс, Адамс (Эбобисс, 51), Де Ла Торре, Сарджент (Кунга, 83), Леннон.
    Предупреждения:
    Эрнандес (35), Веласкес (57), Джонс (74), Эбобисс (81), Соса (86), Эррера (90).
    Португалия U-20 – Уругвай U-20 2:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5
    Дата проведения
    4 июня, 12.00, «Тэджон Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 1 Шанде Силва, 1:1 – 16 Буэно, 2:1 – 41 Диогу Гонсалвеш, 2:2 – 50, пенальти Вальверде.
    Португалия U-20Диогу Мейрелеш, Жорже Фернандеш, Диаш, Юри Рибейру, Педру Родригеш, Педру Делгаду (Жедсон Фернандеш, 54), Бруну Шадаш, Шанде Силва (Флорентину, 105), Жозе Тейшейра, Диогу Гонсалвеш (Жозе Гомеш, 97), Бруну Кошта (Андре Рибейру, 73).
    Уругвай U-20Меле, Буэно, Рохель, Оливера, Саракки (Винья, 94), Вальверде, де ла Крус (Амараль, 79), Бенавидес (Виера, 79), Родригес, Скьяппакассе (Ардаис, 103), Каноббио.
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
    Предупреждения:
    Бруну Кошта (14), Юри Рибейру (90), Каноббио (108), Жозе Тейшейра (112).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы ЧМ-2017 (U-20)

    Статистика ЧМ-2017 (U-20)

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