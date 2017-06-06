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    Роберто Карлос: «Марсело был совершенно пьян, когда «Реал» праздновал победу в Лиге чемпионов»

    Теги Реал Мадрид Роберто Карлос примера Испания Лига чемпионов Марсело

    Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос, бывший в раздевалке мадридского клуба, рассказал, что Марсело бурно праздновал победу в Лиге чемпионов.

    «Марсело был совершенно пьян. Он постоянно всех спрашивал: почему все в футболках с его номером (Марсело выступает под 12-м номером, а «Реал» завоевал 12-й Кубок чемпионов – прим. Sports.ru).

    Он был не в себе и вообще не соображал», – сказал Карлос.

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