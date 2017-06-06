Бывший защитник Роберто Карлос, бывший в раздевалке мадридского клуба, рассказал, что Марсело бурно праздновал победу в Лиге чемпионов.

был совершенно пьян. Он постоянно всех спрашивал: почему все в футболках с его номером (Марсело выступает под 12-м номером, а завоевал 12-й Кубок чемпионов – прим. Sports.ru).

Он был не в себе и вообще не соображал», – сказал Карлос.