Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что вопрос с трансляциями матчей Кубка конфедераций будет решен в ближайшее время.

«Сегодня я общался с президентом ФИФА. Вопрос с трансляциями будет решен сегодня, максимум завтра», – сказал Мутко.

Тина Канделаки о показе матчей КК-2017 и ЧМ-2018: «Соглашение c ФИФА достигнуто»

«Ведомости»: российские телеканалы купят права на КК за 4 млн евро, по ЧМ-2018 пока не договорились