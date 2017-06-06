Виталий Мутко: «Вопрос с трансляциями Кубка конфедераций будет решен сегодня, максимум завтра»
Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что вопрос с трансляциями матчей Кубка конфедераций будет решен в ближайшее время.
«Сегодня я общался с президентом ФИФА. Вопрос с трансляциями будет решен сегодня, максимум завтра», – сказал Мутко.
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