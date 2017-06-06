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    Виталий Мутко: «Вопрос с трансляциями Кубка конфедераций будет решен сегодня, максимум завтра»

    Теги Виталий Мутко телевидение Джанни Инфантино Кубок конфедераций

    Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что вопрос с трансляциями матчей Кубка конфедераций будет решен в ближайшее время.

    «Сегодня я общался с президентом ФИФА. Вопрос с трансляциями будет решен сегодня, максимум завтра», – сказал Мутко.

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