Жерар Пике заявил, что говорить об эпохе «Реала» слишком рано

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался на тему разговоров о том, что мадридский , одержавший победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, начал новую футбольную эпоху.

«Мы в свое время сделали так, что «Реал» организовывал чемпионский парад после одной победы в Кубке Испании.

Когда настанет день, что «Барселона» будет проводить парад по поводу победы в Кубке, тогда и можно будет сказать, что настала эпоха доминирования «Реала».

Не думаю, что победную эпоху «Барселоны» можно сравнивать с успехами «Реала» последних двух сезонов», – сказал Пике.