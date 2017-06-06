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    Жерар Пике заявил, что говорить об эпохе «Реала» слишком рано

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания Кубок Испании Лига чемпионов

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался на тему разговоров о том, что мадридский «Реал», одержавший победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, начал новую футбольную эпоху.

    «Мы в свое время сделали так, что «Реал» организовывал чемпионский парад после одной победы в Кубке Испании.

    Когда настанет день, что «Барселона» будет проводить парад по поводу победы в Кубке, тогда и можно будет сказать, что настала эпоха доминирования «Реала».

    Не думаю, что победную эпоху «Барселоны» можно сравнивать с успехами «Реала» последних двух сезонов», – сказал Пике.

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