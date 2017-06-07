Неймар к началу сезона может стать гражданином ЕС

хочет, чтобы форвард команды Неймар получил двойное гражданство.

Согласно регламенту Ла Лиги, только три игрока не из Евросоюза могут быть заявлены на сезон в одном клубе. В настоящее время таковыми у каталонцев являются бразилец Неймар, уругвайский нападающий и бразильский хавбек Марлон.

При этом футболисты из бывших испанских колоний вправе оформить двойное гражданство через два года, тогда как остальные – через пять лет.

перешел в «Барселону» в 2013 году, поэтому может стать гражданином ЕС уже к концу лета, что позволит сине-гранатовым расширить свои возможности на трансферном рынке.

Еще один игрок «Барселоны» без гражданства Евросоюза — защитник Дуглас. У бразильца закончился срок аренды в хихонском «Спортинге», и он возвращается на «Камп Ноу», но «Барселона» уже активно подыскивает ему новый клуб.