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    Неймар к началу сезона может стать гражданином ЕС

    Теги Барселона примера Испания Луис Суарес Неймар Дуглас Перейра лимит на легионеров Марлон

    «Барселона» хочет, чтобы форвард команды Неймар получил двойное гражданство.

    Согласно регламенту Ла Лиги, только три игрока не из Евросоюза могут быть заявлены на сезон в одном клубе. В настоящее время таковыми у каталонцев являются бразилец Неймар, уругвайский нападающий Луис Суарес и бразильский хавбек Марлон.

    При этом футболисты из бывших испанских колоний вправе оформить двойное гражданство через два года, тогда как остальные – через пять лет.

    Неймар перешел в «Барселону» в 2013 году, поэтому может стать гражданином ЕС уже к концу лета, что позволит сине-гранатовым расширить свои возможности на трансферном рынке.

    Еще один игрок «Барселоны» без гражданства Евросоюза — защитник Дуглас. У бразильца закончился срок аренды в хихонском «Спортинге», и он возвращается на «Камп Ноу», но «Барселона» уже активно подыскивает ему новый клуб.

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