Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил серьезную травму в товарищеском матче против Венгрии.

На 31-й минуте хавбек упал на газон, держась за колено, и потом покинул поле на носилках. Вместо него в игру вошел Александр Ерохин.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Венгрия – Россия.