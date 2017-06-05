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    Венгрия – Россия. Зобнин получил травму колена и покинул поле на носилках

    Теги Спартак сборная России сборная Венгрии травмы фото товарищеские матчи (сборные) Роман Зобнин

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил серьезную травму в товарищеском матче против Венгрии.

    На 31-й минуте хавбек упал на газон, держась за колено, и потом покинул поле на носилках. Вместо него в игру вошел Александр Ерохин.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Венгрия – Россия.

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