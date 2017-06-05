Венгрия – Россия. Зобнин получил травму колена и покинул поле на носилках
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил серьезную травму в товарищеском матче против Венгрии.
На 31-й минуте хавбек упал на газон, держась за колено, и потом покинул поле на носилках. Вместо него в игру вошел Александр Ерохин.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Венгрия – Россия.
К сожалению, травму получает Роман Зобнин: его уносят с поля на носилках. Вместо него в игру вступает Александр Ерохин pic.twitter.com/dMPpDWwUEf— Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2017 г.
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