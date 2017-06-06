Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался сравнивать «Реал» и каталонскую команду под руководством Хосепа Гвардиолы.

О Бартомеу

«Бартомеу должен уйти в отставку и назначить досрочные выборы».

О Зидана и «Барселоне» Гвардиолы

«Их даже нельзя сравнивать. Команды, которые тренировал Гвардиола, были чистым искусством.

Сравнения не должны начинаться до тех пор, пока они не выиграют все титулы и не победят на «Камп Ноу» со счетом 6:2».

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