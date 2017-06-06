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    Жоан Лапорта: «Реал» Зидана нельзя сравнивать с «Барселоной» Гвардиолы, пока Мадрид не выиграет все титулы и не победит на «Камп Ноу» 6:2»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Жоан Лапорта Зинедин Зидан Хосеп Гвардиола Жозеп Бартомеу

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался сравнивать «Реал» Зинедина Зидана и каталонскую команду под руководством Хосепа Гвардиолы.

    О Бартомеу

    «Бартомеу должен уйти в отставку и назначить досрочные выборы».

    О «Реале» Зидана и «Барселоне» Гвардиолы

    «Их даже нельзя сравнивать. Команды, которые тренировал Гвардиола, были чистым искусством.

    Сравнения не должны начинаться до тех пор, пока они не выиграют все титулы и не победят на «Камп Ноу» со счетом 6:2».

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