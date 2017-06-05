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    Трансфер Салаха может стать рекордным для «Ливерпуля»

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Энди Кэрролл рекорды Мохамед Салах

    Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах близок к переходу в «Ливерпуль».

    Сообщается, что вместе с бонусами мерсисайдцы заплатят за 24-летнего египтянина свыше 35 миллионов фунтов (40 миллионов евро).

    Таким образом, трансфер Салаха может стать рекордным в истории «Ливерпуля».

    Пока самым дорогим остается переход Энди Кэрролла, за которого «красные» заплатили «Ньюкаслу» в 2011 году 35 миллионов фунтов.

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