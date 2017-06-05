Трансфер Салаха может стать рекордным для «Ливерпуля»
Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах близок к переходу в «Ливерпуль».
Сообщается, что вместе с бонусами мерсисайдцы заплатят за 24-летнего египтянина свыше 35 миллионов фунтов (40 миллионов евро).
Таким образом, трансфер Салаха может стать рекордным в истории «Ливерпуля».
Пока самым дорогим остается переход Энди Кэрролла, за которого «красные» заплатили «Ньюкаслу» в 2011 году 35 миллионов фунтов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.