Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гильем Балаге: «Реал» не собирается продавать Бэйла

    Теги Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Гарет Бэйл Иско Гильем Балаге

    Журналист Sky Sports Гильем Балаге прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Гарета Бэйла из «Реала».

    «Реал» не собирается продавать Гарета Бэйла. Он очень важен для клуба, как для организации, так и для команды.

    Зидан считает его даже более важным и ценным, чем Иско, вне зависимости от того, насколько хорош он был в финале Лиги чемпионов.

    Сам Гарет тоже не собирается уходить. Зачем ему это? Мы говорим о клубе, который второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов и оформил дубль. А впереди новые испытания.

    Бэйл не был готов на 100%, поэтому не вышел в стартовом составе в финале. Летом он начнет подготовку к сезону, чтобы вернуться к своей лучшей форме», – сказал Балаге.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться