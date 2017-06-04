Журналист Sky Sports Гильем Балаге прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Гарета Бэйла из .

«Реал» не собирается продавать . Он очень важен для клуба, как для организации, так и для команды.

считает его даже более важным и ценным, чем Иско, вне зависимости от того, насколько хорош он был в финале Лиги чемпионов.

Сам Гарет тоже не собирается уходить. Зачем ему это? Мы говорим о клубе, который второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов и оформил дубль. А впереди новые испытания.

Бэйл не был готов на 100%, поэтому не вышел в стартовом составе в финале. Летом он начнет подготовку к сезону, чтобы вернуться к своей лучшей форме», – сказал Балаге.