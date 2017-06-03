Предраг Миятович о голе из офсайда: «Алвес – классный футболист, но он никогда не был умен, делая свои заявления»

Бывший нападающий и спортивный директор Предраг Миятович прокомментировал слова защитника Даниэла Алвеса о том, что он забил из офсайда единственный гол в финале 1998 года.

«Меня не волнует мнение Алвеса или фанатов . Сейчас он больше «ювентино», чем все они. Итальянцы оправдывают свое поражение голом из вне игры, но дело было не в этом.

Алвес – классный футболист, и он демонстрировал это в «Севилье», «Барселоне» и «Ювентусе», но он никогда не был умен, делая свои заявления.

В Лиссабоне и в Милане (два последних победных финала – прим. Sports.ru) у меня были хорошие ощущения. И сегодня тоже.

У нас есть все необходимое для хорошей игры и для победы в Лиге чемпионов», – сказал Миятович в эфире Cadena SER.

Даниэл Алвес: «Реал» выиграл ЛЧ в 1998-м из-за офсайда»