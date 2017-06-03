Предраг Миятович о голе из офсайда: «Алвес – классный футболист, но он никогда не был умен, делая свои заявления»
Бывший нападающий и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович прокомментировал слова защитника «Ювентуса» Даниэла Алвеса о том, что он забил из офсайда единственный гол в финале 1998 года.
«Меня не волнует мнение Алвеса или фанатов «Ювентуса». Сейчас он больше «ювентино», чем все они. Итальянцы оправдывают свое поражение голом из вне игры, но дело было не в этом.
Алвес – классный футболист, и он демонстрировал это в «Севилье», «Барселоне» и «Ювентусе», но он никогда не был умен, делая свои заявления.
В Лиссабоне и в Милане (два последних победных финала «Реала» – прим. Sports.ru) у меня были хорошие ощущения. И сегодня тоже.
У нас есть все необходимое для хорошей игры и для победы в Лиге чемпионов», – сказал Миятович в эфире Cadena SER.
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