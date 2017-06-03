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    Предраг Миятович о голе из офсайда: «Алвес – классный футболист, но он никогда не был умен, делая свои заявления»

    Теги Ювентус Реал Мадрид Даниэл Алвес Лига чемпионов Предраг Миятович

    Бывший нападающий и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович прокомментировал слова защитника «Ювентуса» Даниэла Алвеса о том, что он забил из офсайда единственный гол в финале 1998 года.

    «Меня не волнует мнение Алвеса или фанатов «Ювентуса». Сейчас он больше «ювентино», чем все они. Итальянцы оправдывают свое поражение голом из вне игры, но дело было не в этом.

    Алвес – классный футболист, и он демонстрировал это в «Севилье», «Барселоне» и «Ювентусе», но он никогда не был умен, делая свои заявления.

    В Лиссабоне и в Милане (два последних победных финала «Реала» – прим. Sports.ru) у меня были хорошие ощущения. И сегодня тоже.

    У нас есть все необходимое для хорошей игры и для победы в Лиге чемпионов», – сказал Миятович в эфире Cadena SER.

    Даниэл Алвес: «Реал» выиграл ЛЧ в 1998-м из-за офсайда»

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