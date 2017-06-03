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    Даниэл Алвес: «Реал» выиграл ЛЧ в 1998-м из-за офсайда»

    Теги Ювентус Реал Мадрид Даниэл Алвес Лига чемпионов Предраг Миятович

    Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» вспомнил матч между этими командами в 1998 году, когда победу одержал мадридский клуб.

    «Это не будет соперничеством Дани Алвеса и «Реала». Это соперничество «Ювентуса» и «Реала». Последний финал против нашего клуба мадридская команда выиграла из-за офсайда.

    Они будут бояться, не так ли? Поэтому они более осторожны, и они не такие фавориты, как говорят об этом. Тот победный гол был забит вне игры. У меня нет страха перед «Реалом», – сказал Алвес.

    В 1998 году «Реал» победил «Ювентус» (1:0), единственный мяч из офсайда забил Предраг Миятович.

    Финальный матч между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет сегодня в 21:45.

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