Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес перед финалом Лиги чемпионов против вспомнил матч между этими командами в 1998 году, когда победу одержал мадридский клуб.

«Это не будет соперничеством Дани Алвеса и «Реала». Это соперничество и «Реала». Последний финал против нашего клуба мадридская команда выиграла из-за офсайда.

Они будут бояться, не так ли? Поэтому они более осторожны, и они не такие фавориты, как говорят об этом. Тот победный гол был забит вне игры. У меня нет страха перед «Реалом», – сказал Алвес.

В 1998 году «Реал» победил «Ювентус» (1:0), единственный мяч из офсайда забил .

Финальный матч между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет сегодня в 21:45.