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    В Китае откроют парк развлечений имени Месси

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания бизнес

    Группа китайских компаний намерена построить в стране тематический парк развлеченный, посвященный форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

    В парке, который откроют в 2019 году в восточной части Китая, в городе Нанкин, будет 20 аттракционов, сады и игровые площадки. Площадь парка – 80 тысяч квадратных метров.

    Посетители смогут использовать различные виртуальные технологии и технологии дополненной реальности, а также познакомиться с этапами карьеры футболиста.

    Месси во время посещения Китая выразил надежду на то, что парк привлечет большое количество детей в футбол.

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